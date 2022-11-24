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Экономист предупредил о подорожании «новогодних» продуктов с 1 декабря

Экономист Беляев предупредил о подорожании продуктов длительного хранения с 1 декабря
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Кандидат экономических наук Михаил Беляев предупредил россиян о возможном подорожании некоторых продуктов длительного хранения с 1 декабря. Своим прогнозом, на сколько процентов вырастут цены в магазинах, он поделился в четверг, 24 ноября, в интервью радио Sputnik.

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«Постепенный рост цен на такие продовольственные товары, в первую очередь длительного хранения, начнется уже с 1 декабря», — сказал он.

По мнению эксперта, те продукты, которые обычно присутствуют на новогоднем столе, начнут дорожать уже с первых дней декабря. Он считает, что самым существенным будет рост цен на рыбные деликатесы (+10–15%).

Также Беляев полагает, что стоимость возрастет у игристых вин, коньяка и копченостей.

«Деликатесные копчености подорожают в районе 10%. Алкоголь, наверное, на 10% вырастет в цене. Во всяком случае, хорошие игристые вина подорожают точно, да и коньячная группа на месте стоять не будет», — добавил он.

По словам экономиста, в меньшей степени это коснется овощей и фруктов, цена может увеличиться всего на 5%.

Ранее в этот день эксперты предсказали снижение цен на индейку к Новому году. Согласно данным мониторинга НАПИ, средняя стоимость мяса индейки с 14 по 20 ноября снизилась на 0,24%, до 242 рублей за 1 кг, по сравнению с неделей ранее. Источник «Известий» среди участников рынка дал прогноз, что до конца года стоимость индейки может упасть на 5–10% по сравнению с нынешними ценами. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указал, что основная причина — рост производства как индейки, так и других видов мяса.

До этого, 22 ноября, сообщалось, что усредненная базовая стоимость компонентов для оливье в торговых сетях — членах Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) к середине ноября составила 281 рубль, что на 30% ниже уровня индекса оливье Росстата за 2021 год. Как рассказал «Известиям» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, на это повлияли хороший урожай и укрепление рубля.

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