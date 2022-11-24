Премьер-министр Армении Пашинян отказался подписывать декларацию по итогам саммита ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 ноября отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Текст его выступления размещен на сайте правительства.

Он заявил, что Ереван предлагает решением совета организации ускорить проведение политико-дипломатической работы с Баку, «направленной на незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года».

Пашинян отметил, что такая позиция необходима, чтобы восстановить территориальную целостность Армении, а также «сдержать Азербайджан от дальнейшей агрессии». Армянский лидер напомнил, что риск эскалации напряженности остается.

«Исходя из этого, уважаемые коллеги, на данный момент я считаю, что представленный к подписанию проект «Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы», — заявил Пашинян.

По его словам, договориться удалось не по всем вопросам, однако 15 из 17 решений были приняты.

Пашинян подчеркнул, что отсутствие четкой политической оценки ситуации и непринятие конкретного решения противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ.

Он также считает, что политическая оценка нужна прежде всего с моральной точки зрения, «так как это должно быть логическим проявлением союзнических отношений». Пашинян подчеркнул, что, согласно уставу ОДКБ, при защите стран — членов организации на коллективной основе предпочтение отдается политическим средствам.

В Ереване 23 ноября прошел саммит лидеров стран ОДКБ. Главными темами стали ситуации вокруг Нагорного Карабаха и на Украине.

В ходе выступления президент России Владимир Путин отметил, что вопросы достижения комплексного армяно-азербайджанского урегулирования требуют пристального внимания со стороны организации. В этот же день генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил о согласовании проекта решения по оказанию помощи Армении.

Пашинян, в свою очередь, заявил, что внутри ОДКБ в настоящий момент нет общего согласия по поводу агрессии Азербайджана в отношении Армении. Всё это, считает премьер-министр, наносит урон имиджу организации.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.