Россия учтет реакцию Польши на ракетный инцидент в дальнейших отношениях

Россия не спешит с мерами в связи с русофобной реакцией Варшавы на ЧП с ракетами на территории Польши, однако будет иметь ввиду при принятии дальнейших решений. Об этом 24 ноября заявили в МИД РФ.

«Каких-либо скоропалительных мер в данном контексте принимать не планируем, но будем учитывать это в общем контексте наших отношений с Польшей», — приводит заявление ведомства агентство «РИА Новости».

Ведомство напомнило, что сразу после инцидента МИД Польши запросил у России разъяснения в связи с произошедшим. В Минобороны предоставили информацию о непричастности к этому российских военных.

Кроме того, рассказали в МИД РФ, российское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского для того, чтобы выразить «решительный протест в связи с нагнетанием антироссийской истерии по очередному надуманному поводу».

О падении ракеты на территории села Пшеводув на востоке Польши, в результате чего погибли два человека, сообщалось 15 ноября. Киев сразу обвинил в произошедшем Москву, а польская сторона заявила о российском производстве ракеты. Кроме того, посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось заявил, что все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент на Россию. В МИД страны был вызван российский посол.

В Минобороны РФ в свою очередь назвали провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что Москва не наносила удары по целям вблизи польско-украинской границы. Позднее эксперты установили по снимкам обломков ракеты, что это снаряд С-300. Эти комплексы ПВО стоят на вооружении Украины.

При этом заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил на следующий день, что обвинение России в падении ракет на территории Польши — попытка «раздуть из мухи слона», которая была обречена изначально. Тогда он посоветовал Варшаве больше думать об угрозах стране в результате массированной накачки Украины западными вооружениями.

На следующий день президент США по итогу экстренной встречи в связи с инцидентом заявил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он также уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Позже, 22 ноября, пранкеры Вован и Лексус рассказали, как им удалось дозвониться до президента Польши Анджея Дуды в ночь после падения на ее территории украинской ракеты. Они раскрыли детали разговора, отметив, что в разговоре Дуда подчеркивал, что не хочет войны с РФ и ведет себя крайне осторожно. По их словам, президент Польши рассказал пранкерам, что провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. Он уточнил, что в ходе разговора американский лидер не выдвинул обвинения против Москвы в падении ракеты.