Юрист предупредил о возможных рисках при нахождении денег

Присвоение случайно найденных денег или вещей может обернуться для нашедшего уголовным преследованием. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказал ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов.

«Оставлять себе их просто так опасно», — сказал юрист агентству «Прайм».

Он предупредил, что присвоение чужих средств грозит обвинением в краже. Чтобы не оказаться под следствием, эксперт порекомендовал уведомить владельца о находке, если он известен, или обратиться в полицию.

Найденные деньги, по его словам, можно сохранить только в одном случае — если их хозяина не разыщут в течение полугода. Тогда, согласно закону, денежные средства можно забрать себе в качестве находки.

Нашедший также имеет право на вознаграждение от владельца в размере 20% от утерянной суммы, добавил юрист.

Днем ранее начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева рассказала, как поступить в случае обнаружения фальшивой купюры. Специалист отметила, что в этом случае купюру следует отнести в полицию или в любой банк. При этом при обращении придется написать заявление, в котором необходимо будет указать, как и где она была получена.