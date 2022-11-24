Евродепутат отметил провокационный характер резолюции против РФ

Резолюция о внесении РФ в перечень государств — спонсоров терроризма провоцирует усугубление конфликта между Россией и Европой. Такое мнение в среду, 23 ноября, высказал депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани.

В своем видеообращении в Twitter политик прокомментировал бессилие Евросоюза (ЕС) в противостоянии с Москвой, позиция которой не изменилась даже после восьми пакетов антироссийских рестрикций. Мариани задался вопросом — каким должен стать следующий шаг?

«Остается война», — заключил он.

По словам парламентария, именно к такому развитию событий подталкивают авторы резолюции, предлагающие «навесить на Россию позорную санкцию», которую не применяли даже к «Талибану» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

Также депутат отметил навязывание провокационных мер и нежелание сосредоточиться на дипломатии.

«Естественно, что Москва, как и Киев, ищет достижения своих военных целей. Но противоестественно то, что ЕС вносит вклад в эскалацию конфликта, вместо того, чтобы искать мира», — сказал Мариани.

Ранее, 23 ноября, депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик раскритиковал западных коллег за неумение слушать, а также призвал не игнорировать другие значимые события в контексте борьбы с терроризмом — в частности, диверсию на газопроводе «Северный поток».

В свою очередь хорватский политик, участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU) Иван Вилибор Синчич заявил «Известиям», что резолюция о терроризме нужна для того, чтобы облегчить реализацию антироссийской кампании.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов согласился с тем, что включение РФ в перечень спонсоров терроризма не решает международных проблем, а наоборот — способствует усилению напряженности.

О принятии резолюции стало известно ранее в этот день. Документ поддержали 494 парламентария, против высказались 58, а воздержались — 44.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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