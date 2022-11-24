Пострадавший при обстреле Горловки мирный житель скончался от ранений

Мирный житель, пострадавший при обстреле Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), скончался от полученных ранений. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Мирный житель Горловки П. Ф. И. 01.01.1951 г. р., получивший ранения в результате вчерашнего (23.11.2022 г.) обстрела поселка шахты им. Н. А. Изотова со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Ред.), скончался. Светлая память», — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что накануне ВСУ обстреляли поселок шахты имени Изотова под Горловкой, в результате которого один человек был ранен. Снаряд попал в здание дворца культуры. Помимо этого, была повреждена школа № 30.

Ранее, 21 ноября, один мирный житель Донецка погиб при обстреле Кировского района украинскими боевиками. Отмечается, что еще один человек получил ранение. В штабе призвали жителей города не выходить из дома без необходимости.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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