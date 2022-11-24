Лаврентьев обвинил США в активизации курдов в Сирии и Ираке

США стоят за активизацией курдов в Сирии и Ираке. Об этом в четверг, 24 ноября, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«То, что в последнее время произошло обострение ситуации не только на северо-востоке Сирии, но и в Иракском Курдистане, — мы считаем, что это все-таки, наверное, не просто так», — сказал Лаврентьев в интервью «РИА Новости».

Он подчеркнул, что такая резкая активизация в последнее время имеет неслучайный характер и «за этим, наверное, стоит какой-то опытный дирижер». В качестве наиболее вероятного виновника Лаврентьев назвал США, так как они оказывают поддержку иранским курдам, а также снабжают вооружением, продовольствием северо-восток Сирии. Поэтому курды от них сильно зависят, добавил спецпредставитель президента РФ.

По его словам, Турция обвинила США в поддержке террористов. Поскольку курды не решились бы на такие резонансные террористические акты без согласования с Вашингтоном.

Лаврентьев считает, что это четко спланированная стратегия по «расшатыванию» ситуации. Также он допустил попытку таким образом внести противоречия в «астанинский формат».

Кроме того, спецпредставитель президента РФ отметил, что сирийское досье рассматривается Западом как еще один фронт борьбы против России.

Накануне Лаврентьев заявил, что курдским террористам могли дать отмашку, для того чтобы они осуществили теракт в Стамбуле. При этом, по его словам, решение курдского вопроса — важный фактор, который мог бы помочь стабилизации ситуации в регионе.

Ранее, 20 ноября, Турция начала воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). ВС страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и одном регионе Ирака. Отмечалось, что обстрелу подверглись поселение Дахир аль-Араб, которое населено вынужденными переселенцами из Рас-эль-Айна, деревня аль-Бейлонья, где масса вынужденных переселенцев из Африна. В ходе операции был поражен 471 объект и уничтожены 254 террориста.

В минобороны пояснили, что операция проводится в ответ на взрыв, который прогремел в Стамбуле 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан.

Между тем 21 ноября Эрдоган объявил, что рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после завершения воздушной части.

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по его урегулированию, известные как «астанинский формат», ведутся с 2017 года. За это время Турция провела на севере Сирии уже три военные операции.