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Вильфанд предупредил москвичей о сильной гололедице в ближайшие дни

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Москве и области до пятницы включительно. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, жителям столицы следует подготовиться к похолоданию до –7 градусов днем, а также соблюдать осторожность на скользких дорогах.

«Условий для ледяного дождя нет, но осадки всё же пройдут в ночь на четверг, мокрый снег, дождь, и будет не просто гололедица, а сильная гололедица. Нужно быть предельно аккуратными», — объяснил эксперт.

Аналогичная ситуация прогнозируется в пятницу. Кроме того, в этот день температура снизится еще сильнее: до –9 градусов в Москве и –11 градусов в регионе днем.

«Это уже такая зимняя погода. Такой температурный фон на 3–3,5 градуса ниже нормы», — заключил Вильфанд.

По данным Гидрометцентра в четверг в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление установится на уровне 750–753 мм ртутного столба.

Ранее, 22 ноября, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что из-за ледяного дождя, который наблюдается в Москве, предстоящей ночью прогнозируется образование такого опасного природного явления, как гололед. При этом, по словам синоптика, в последующие дни в Московском регионе ожидаются осадки в виде снега.

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