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Украинские военные выпустили шесть снарядов по Донецку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщает в четверг, 24 ноября, представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

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«04:10 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — отметило представительство в своем Telegram-канале.

Информации о пострадавших и погибших в результате атаки со стороны ВСУ на данный момент нет.

Накануне, 23 ноября, украинские военные обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибра 155 мм. Снаряды были выпущены из населенного пункта Орловка, о пострадавших не сообщалось.

Позже появились кадры последствий атак Донецка со стороны украинских боевиков. На кадрах видны искореженные автомобили, выбитые стекла, а также многочисленные разрушения жилого сектора, которые возникли после обстрела.

Сообщалось, что в среду ВСУ в течение часа обстреляли четыре населенных пункта в ДНР. Кроме Донецка удары пришлись по Макеевке, Пантелеймоновке и Яковлевке.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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