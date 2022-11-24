Аналитики зафиксировали увеличение среднего срока продажи жилья в РФ

Аналитики федеральной компании «Этажи» зафиксировали увеличение среднего срока продажи жилья в России. «Известия» ознакомились с выводами экспертов.

Согласно исследованиям, проведенным в октябре текущего года, от начала продажи до совершения сделки в среднем проходит четыре месяца. Данный срок на 13% превышает аналогичный показатель в июне.

«Конечно, есть случаи, когда квартира продается в первый день ее выставления, в основном, это эксклюзивные объекты или те, что в связи со срочностью продажи, продают значительно ниже рыночной стоимости», — отметил директор департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По его словам, значительно дольше ждут покупателя собственники инвестиционных квартир, которые выставляют объект на продажу сразу после приобретения с ожидаемым уровнем доходности. Такие продавцы больше заинтересованы в заключении выгодной сделки, нежели в скорости реализации.

Кроме того, добавил специалист, на темпы продаж влияет стремительный рост объема предложения на рынке вторичного жилья — более чем на 20% в период с апреля по сентябрь.

Днем ранее Зайцев поделился рекомендациями по инвестициям в недвижимость. Он подчеркнул, что наиболее выигрышной стратегией станет покупка на волне низкого спроса и реализация в период ажиотажа. Эксперт призвал учитывать изменения на рынке и приобретать только реально ликвидные объекты.

До этого, 18 ноября, представители компании «Этажи» сообщили, что всё больше покупателей отдают предпочтение квартирам с отделкой. Также они отметили, что с апреля 2022 года объем предложения на рынке вторичного жилья в России стал резко расти, а вместе с ним и конкуренция собственников за покупателей.