Лукашенко предрек Украине переговоры из-за недовольства народа

Недовольство народа Украины вынудит президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. Об этом в среду, 23 ноября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Звезда».

По его словам, сам Зеленский не страдает от перебоев электроэнергии и проблем с продовольствием. Однако мнение украинского народа заставит руководство страны вернуться к переговорам.

Лукашенко считает, что люди со временем начнут обвинять украинского лидера.

«Поэтому вот эта вот ситуация будет толкать руководство Украины, если они вменяемы, к тому, чтобы сесть за стол переговоров», — сказал Лукашенко.

В этот же день на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Лукашенко призвал остановить украинский конфликт и сесть за стол переговоров. Однако он усомнился в том, что Украине позволят это сделать. Лукашенко также обратил внимание на прямую вовлеченность стран Запада в конфликт, а также активные попытки втянуть в него Белоруссию.

15 октября белорусский лидер в интервью телекомпании NBC заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому запретили вести переговоры с Россией. Также он отметил, что забрасывать в соцсети бесконечные фейки — это не тот путь, который было бы верным избрать Украине в той ситуации, когда в ее армии гибнет столько людей.

В этом же интервью Лукашенко говорил, что конфликт на Украине можно решить за неделю. Глава республики подчеркнул, что в 2014 году в Минске были достигнуты договоренности об урегулировании кризиса на Украине. По его словам, если бы тогда Украина пошла на исполнение договора, сегодня бы она существовала в границах советского времени.

Также он заявил, что президент России Владимир Путин предлагал варианты решения украинского конфликта, но его не хотят пока слышать. По его словам, на территории Украины против России сейчас воюет 50 государств. Кроме того, президент Белоруссии отметил, что Путин никогда не ставил цели применить ядерное оружие на территории Украины.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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