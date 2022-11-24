Ле Пен призвала остановить поставки вооружений на Украину

Властям Франции следует уделить внимание интересам своей страны вместо того, чтобы продолжать отправлять оружие на Украину. С таким заявлением в среду, 23 ноября, выступила глава французской оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«На сегодняшний день вся военная техника, которую мы отправили на Украину, это потеря для Франции. Передавая тяжелые вооружения, в которых нуждается наша собственная армия, мы подвергаем риску внутреннюю безопасность», — сказала она в эфире CNews.

По словам Ле Пен, тот уровень помощи, который Париж стремится оказать, не соответствует реальным возможностям, а поощрение подобных инициатив ставит под угрозу обороноспособность государства.

До этого, 15 ноября, лидер «Национального объединения» указала на ответственность Франции в затягивании украинского кризиса. Она подчеркнула, что поставки оружия только усугубляют ситуацию, тогда как решение должно быть дипломатическим.

1 ноября французский лидер Эммануэль Макрон заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в ходе телефонных переговоров, что Париж поможет Киеву в укреплении противовоздушной обороны

Впоследствии, 19 ноября, министр обороны республики Себастьян Лекорню сообщил, что Украина получила от Франции два зенитных ракетных комплекса Crotale.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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