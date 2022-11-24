Появилось видео последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ

«Известия» публикуют кадры последствий атак Донецка со стороны украинских боевиков.

На кадрах видны искореженные автомобили, выбитые стекла, а также многочисленные разрушения жилого сектора, которые возникли после обстрела.

«В полдвенадцатого были взрывы, но чуть-чуть подальше. А потом как долбануло, что всё задрожало и свет выбило. Тут газа не стало в этом дворе», — сказала местная жительница.

Она отметила, что на данный момент нет информации о пострадавших.

Обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ произошел поздно вечером накануне, 23 ноября. Из населенного пункта Орловка по Донецку было выпущено 10 снарядов калибром 155 мм.

Также в этот день представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) сообщило, что военные ВСУ в течение часа обстреляли четыре населенных пункта республики. Целью украинских артиллеристов стал Донецк, а также Пантелеймоновка, Яковлевка и Макеевка.

Так, удары по Макеевке были произведены из реактивных систем залпового огня «Град». ВСУ выпустили 20 ракет.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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