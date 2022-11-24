Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 ноября

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков ожидает жителей Московского региона в четверг, 24 ноября. Также на дорогах возможна гололедица — соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –4 до –2 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –9.

В Московской области ожидается от –6 до –1 градусов в дневное время суток и до 11 градусов мороза — в ночное.

Днем прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 4–9 м/с, ночью скорость ветра составит 3–8 м/c.

Атмосферное давление составит 750–753 мм ртутного столба.

Ранее, 14 ноября, сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупреждал о скором наступлении зимы в Москве. Он предположил, что постоянный снежный покров не растает до весны.