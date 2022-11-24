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В МККК призвали обеспечить полный доступ ко всем военнопленным

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Фото: РИА Новости
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МККК призывает Москву и Киев обеспечить полный доступ ко всем военнопленным, где бы они ни содержались. Об этом в интервью «Известиям» заявил гендиректор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини.

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«Ключевой вопрос здесь действительно заключается в том, что МККК должен иметь возможность посещать всех военнопленных со всех сторон этого международного вооруженного конфликта. Это четкое обязательство по третьей Женевской конвенции. Нам удалось посетить сотни задержанных по обе стороны конфликта. Но мы знаем, что есть еще тысячи военнопленных, которых нам нужно посетить», — уточнил глава комитета.

Он отметил, что МККК продолжает прилагать усилия в переговорах с обеими сторонами, «чтобы иметь возможность посещать всех военнопленных в соответствии с Женевскими конвенциями и предоставлять семьям четкие ответы об их местонахождении».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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