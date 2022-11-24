Источник сообщил о реформе в ракетно-артиллерийских войсках ВМФ России

В России началась реформа береговых ракетно-артиллерийских войск (БРАВ) ВМФ. Одним из следствий реформы станет переименование частей БРАВ. Нынешние соединения вместо береговых ракетно-артиллерийских бригад станут береговыми ракетными бригадами, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве.

Теперь их основной задачей помимо защиты побережья станет поддержка войск не только на приморском направлении, но и на всей территории страны.

В ноябре этого года о переименовании одной из бригад сообщил командир берегового ракетного соединения Северного флота полковник Хамза Рустамов.

Артиллерийское вооружение давно не является основным для береговых ракетно-артиллерийских бригад. Нынешние изменения закрепят фактическое состояние дел, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Сейчас артиллерийское подразделение осталось только в одной ракетно-артиллерийской бригаде на Черном море, где есть батарея комплекса «Берег». Во всех остальных артиллерийской составляющей нет уже некоторое время. При этом бригады активно получают и применяют новейшее ракетное вооружение — БРК «Бал» и «Бастион». Они активно используются против наземных целей в ходе СВО», — напомнил эксперт.

Так, с их помощью поражают цели на суше, так как ракеты «Оникс» и Х-35 — это мощное оружие, которое подходит для уничтожения важных целей даже в тылу противника.

Сегодня береговые ракетные комплексы предназначены для уничтожения надводных кораблей, десантных отрядов и конвоев противника, прикрытия пунктов базирования и береговых объектов флота, группировок войск своих войск на приморских направлениях. Кроме того, их могут привлекать для разрушения пунктов базирования и портов противника.

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БРАВый флот: береговым ракетным комплексам нашли новые задачи