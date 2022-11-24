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Небензя пришел на заседание СБ ООН во время выступления Зеленского

Постпред России Небензя пришел на заседание Совбеза ООН во время выступления Зеленского
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Фото: Global Look Press/Lev Radin
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Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя 24 ноября пришел на заседание Совета безопасности ООН во время выступления украинского лидера Владимира Зеленского.

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Отмечается, что он не обратил особого внимания на речь президента Украины и начал готовиться к заседанию.

РФ регулярно выступает против виртуального участия Зеленского в заседаниях СБ ООН. Накануне первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский также заявил, что выступление Зеленского по видеосвязи является нарушением правил процедуры СБ.

23 ноября сообщалось, что срочное заседание СБ ООН по Украине было назначено на 16:00 по Нью-Йорку 23 ноября (00:00 24 ноября по Москве). Так как Украина в тот же день сделала запрос после ударов РФ по инфраструктуре страны.

Предыдущее заседание Совета Безопасности ООН прошло 16 ноября. Тема обсуждения звучала как «поддержание мира и безопасности» на Украине.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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