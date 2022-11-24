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Зеленский пригласил экспертов ООН на украинские энергетические объекты

Зеленский пригласил экспертов ООН посетить объекты критической инфраструктуры Украины
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Фото: REUTERS/State Emergency Service of Ukraine/Handout
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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил экспертов ООН посетить объекты критически важной инфраструктуры страны для того, чтобы оценить их состояния. Об этом он заявил в четверг, 24 ноября, выступая по видеосвязи на срочном заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине, которое было созвано по просьбе Киева.

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«Я от имени Украины подтверждаю приглашение для экспертов ООН посетить объекты критически важной инфраструктуры. Необходимо оценить их (состояние. — Ред.)», — сказал Зеленский.

Также он попросил страны-партнеры предоставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Нам нужна эффективная современная система противовоздушной обороны и противоракетной обороны. Мы хотели бы поблагодарить тех, кто ее предлагает. Так что я призываю вас сделать конкретные шаги для защиты жизней», — заявил украинский президент.

Кроме того, Зеленский призвал ООН осудить энергетический террор, а также лишить Россию права вето.

В этот же день постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя призвал Зеленского к очному участию на заседании СБ ООН.

РФ регулярно выступает против виртуального участия Зеленского в заседаниях СБ ООН. Накануне первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский также заявил, что выступление Зеленского по видеосвязи является нарушением правил процедуры СБ.

23 ноября сообщалось, что все атомные электростанции (АЭС) Украины и большинство тепловых и гидроэлектростанций (ТЭС и ГЭС) были временно обесточены. Как сообщило министерство энергетики Украины, также обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. Отмечалось, что энергетики делают всё возможное для скорейшего восстановления электроснабжения в стране, но отмечают, что для этого «ввиду масштабов поражений понадобится время».

18 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя. Он также сообщил, что из-за сложившейся ситуации Киеву необходима дополнительная помощь со стороны Евросоюза (ЕС), которая пойдет на покупку энергетического оборудования и газа.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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