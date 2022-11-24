Реклама
Прямой эфир
Общество
Генпрокуратуру попросили проверить механизм ОСАГО
Мир
На Украине предложили наказывать за публикацию данных о повреждениях инфраструктуры
Происшествия
В Балашихе произошел пожар в нежилых строениях на Носовихинском шоссе
Общество
Госдума рассмотрит закон о штрафе за нарушение правил выгула собак
Мир
Песков оценил роль ОДКБ в урегулировании конфликта Баку и Еревана
Мир
В ООН назвали безрассудными обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Мир
Пашинян отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ
Экономика
Эксперты предсказали снижение цен на индейку на 5–10% к Новому году
Мир
Небензя пришел на заседание СБ ООН во время выступления Зеленского
Общество
Разработчик FIFA и Need For Speed полностью покинул Россию
Происшествия
В Москве из-за обледенения дороги столкнулись 15 автомобилей
Мир
Зеленский пригласил экспертов ООН на украинские энергетические объекты
Сюжет:

Эксперт рассказал о влиянии погоды на ход боевых действий на Украине

0
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Погодные условия в межсезонье сказываются на возможностях войск вести активные действия, причем с обеих сторон, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

С машиной боевой: как под Артемовском действует артиллерия «группы Вагнера»
Корреспондент «Известий» побывал на позициях бойцов подразделения

«При долгих затяжных дождях и раскисании почвы даже высокотехнологическая армия полностью уравнивается с армией, у которой технологии отсутствуют вообще. Потому что передвижение по полям, по таким дорогам невозможно или возможно с огромными затратами, которые не окупает ни один результат. Более того, в такую погоду не применяется авиация, а при сильном тумане и дожде не применяются и беспилотники. Сейчас все прикованы к земле — и те, кто зарыты в нее, и те, кто имели планы наступать», — пояснил эксперт.

Он добавил, что сейчас нужно дождаться окончания демисезонья, когда появится в прямом и переносном смысле почва для наступления. Когда чернозем в Донбассе раскисает, поля превращаются в непроходимое болото, даже гусеничная техника может передвигаться только по дорогам.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские подразделения продолжают наступление на донецком направлении. На других направлениях войска держат оборону.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВФУ, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США и 144 района сосредоточения войск.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ни взлететь, ни поехать: как погода тормозит темпы боев на Украине

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022