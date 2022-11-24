Эксперт рассказал о влиянии погоды на ход боевых действий на Украине

Погодные условия в межсезонье сказываются на возможностях войск вести активные действия, причем с обеих сторон, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«При долгих затяжных дождях и раскисании почвы даже высокотехнологическая армия полностью уравнивается с армией, у которой технологии отсутствуют вообще. Потому что передвижение по полям, по таким дорогам невозможно или возможно с огромными затратами, которые не окупает ни один результат. Более того, в такую погоду не применяется авиация, а при сильном тумане и дожде не применяются и беспилотники. Сейчас все прикованы к земле — и те, кто зарыты в нее, и те, кто имели планы наступать», — пояснил эксперт.

Он добавил, что сейчас нужно дождаться окончания демисезонья, когда появится в прямом и переносном смысле почва для наступления. Когда чернозем в Донбассе раскисает, поля превращаются в непроходимое болото, даже гусеничная техника может передвигаться только по дорогам.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские подразделения продолжают наступление на донецком направлении. На других направлениях войска держат оборону.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВФУ, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США и 144 района сосредоточения войск.

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