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Небензя призвал Зеленского к очному участию в заседании СБ ООН

Небензя: участие Зеленского в заседании СБ ООН должно быть очным
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Фото: TASS/Pacific Press via ZUMA Press
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Президент Украины Владимир Зеленский должен участвовать в заседании Совета безопасности ООН в очном формате. Об этом 24 ноября заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

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«Прежде всего, хотели бы вновь повторить нашу позицию в связи с очередным участием в сегодняшнем заседании президента Украины в виртуальном формате. Мы уже неоднократно подчеркивали, что мы не против его участия, но это участие должно быть очным. Этого требуют правила, которые уже более 75 лет регулируют работу Совета Безопасности», — сказал он, повторив замечание первого зампостпреда Полянского.

Отмечается, что представитель РФ прибыл на заседание в тот момент, когда украинский лидер обращался к присутствующим членам Совбеза. Небензя не обратил особого внимания на речь и занялся подготовкой к собственному выступлению.

Получив слово, дипломат призвал мировое сообщество уделить внимание свидетельствам применения бойцами вооруженных сил Украины (ВСУ) пыток в отношении пленных российских солдат, а также дать оценку другим нарушениям Женевских конвенций.

Кроме того, он рассказал о жертвах среди мирного населения и повреждениях гражданской инфраструктуры в результате использования украинскими силами средств противовоздушной обороны (ПВО) посреди городов.

«В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась», — пояснил российский постпред.

Также Небензя в очередной раз напомнил, что накачивание Украины оружием представляет угрозу для жителей всех затронутых конфликтом территорий. По словам дипломата, Москва намерена добиваться сокращения военного потенциала Киева, до тех пор, пока украинская сторона не займет реалистичную позицию по переговорам.

Киев запросил срочное заседание Совбеза ООН после сегодняшних ударов РФ по инфраструктуре страны.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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