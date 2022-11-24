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В ООН назвали безрассудными обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Замгенсека ООН призвала остановить боевые действия в районе ЗАЭС
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Боевые действия в непосредственной близости от Запорожской АЭС (ЗАЭС) представляют серьезную угрозу безопасности и должны быть прекращены как можно скорее. С таким заявлением в среду, 23 ноября, выступила заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

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«Мы глубоко обеспокоены ситуацией на ЗАЭС, крупнейшей в Европе. Обстрел станции, который произошел на выходных, безрассуден и предосудителен», — сказала она в рамках заседания Совета безопасности ООН по Украине.

Ранее в этот день постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал на необходимость в срочном порядке принять меры по обеспечению ядерной безопасности и создать защитную зону вокруг ЗАЭС.

21 ноября в Кремле призвали страны Запада повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС.

За день до этого советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС. Шесть ракет попали в бассейн фонтана — охлаждения реакторов, еще две — в сухое хранилище ядерных отходов. По его словам, выбросов радиации со станции не происходило.

Согласно заключению экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в настоящий момент ничто не угрожает безопасной работе станции, однако были выявлены проблемы с доступом к внешнему энергоснабжению, которые требуется оперативно устранить.

Также в МАГАТЭ сообщили о ряде некритичных повреждений и призвали немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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