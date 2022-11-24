В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибра 155 мм. Об этом в среду, 23 ноября, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:30 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм», — сообщили в представительстве.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Макеевку. В заявлении отмечается, что выпущено 20 ракет.

Также ВСУ в течение часа обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Кроме Макеевки, удары пришлись по Донецку, Пантелеймоновке и Яковлевке.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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