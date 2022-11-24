Треть расходов бюджета придется на последние месяцы 2022 года

Траты из федерального бюджета в IV квартале составят 9,3 трлн рублей или 32,1% от их общего объема, сообщили «Известиям» в Счетной палате. При этом в I квартале уровень исполнения расходов составил 5,8 трлн рублей, во II — 6,7 трлн, в III — 7,1 трлн. В пресс-службе Минфина рассказали «Известиям», что влияет на неравномерность распределения бюджетных средств в течение года.

В числе факторов расплата по госконтрактам, перечисление зарплат, денежного содержания, пенсий, а также межбюджетных трансфертов.

Перенос трат на конец года связан также с подготовкой и проведением конкурсных процедур, разработкой проектно-сметной документации и получением положительных заключений государственной экспертизы, добавили в Счетной палате. Кроме того, в последние месяцы принимаются нормативные акты, которые регулируют правила предоставления бюджетных денег, и заключаются соглашения о субсидиях юрлицам.

В период с 2015 по 2021 годы доля расходов в IV квартале по отношению к их общему объему увеличилась с 30,4% до 34,2%, подчеркнули в контрольном органе. Эта тенденция связана с ростом размера бюджетных трат, пояснили там.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин неоднократно критиковал неравномерное использование средств в течение года.

«Мы должны констатировать низкую дисциплину исполнения федерального бюджета. Нужно очень серьезно и глубоко разбираться в причинах», — говорил он ранее.

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Траты стараться: на IV квартал придется треть расходов бюджета