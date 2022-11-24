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Захарова заявила о низком уровне образования депутатов Европарламента

Захарова: Европарламент в силу его уровня не волнует отсутствие термина «страна-террорист»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Депутатов Европарламента не волнует отсутствие в европейском законодательстве определения «государства-спонсора терроризма», которым они наделили Россию, поскольку они попросту могут об этом не знать. Об этом 23 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Вы сказали, что термин «страна-террорист» или «спонсор терроризма» не определен в рамках Европейского союза, законодательства. Так кого это волнует? Ну если Земля имеет длину окружности в 10 раз меньше той, о которой знает министр иностранных дел ФРГ? О каком законодательстве вы говорите? Человек прыжками занимался на батуте и стал министром иностранных дел. Кто в Европарламенте заседает? Вы понимаете уровень этих людей?» — сказала дипломат в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Она уточнила, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посоветовала ответственным немцам думать о последствиях своих решений не только для Германии, но и «для страны, которая находится за сотни тысяч километров». Захарова напомнила, что длина окружности Земли всего около 40 тыс. км.

Ранее в этот день Мария Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма». Об этом она писала в своем Telegram-канале в качестве комментария к новости о резолюции Европарламента.

В среду, 23 ноября, Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». Резолюция принята 494 голосами «за», 58 парламентариев высказались против этого документа, 44 — воздержались.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев также прокомментировал резолюцию. Он высказал мнение, что это решение было принято для того, чтобы отвлечь внимание от расследования взрывов на «Северном потоке» и массового убийства российских военнопленных.

Бывший постпред России при Евросоюзе, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов, в свою очередь, заявил, что эта резолюция не способствует урегулированию проблем, а приведет к нагнетанию напряженности.

До этого,13 октября, члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге сформировали заявление по конфликту на Украине, в котором Россия обвиняется в «терроризме». В документе его авторы призвали страны, которые состоят в организации, «оказывать на Россию максимальное давление». Кроме того, они вынесли рекомендацию предоставить финансовую поддержку для «восстановления Украины».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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