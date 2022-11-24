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Вице-премьер Молдавии заявил о восстановлении электроснабжения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Подача электроэнергии в Молдавии восстановлена практически для всех жителей страны. Об этом в среду, 23 ноября, заявил вице-премьер Андрей Спыну.

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«На данный момент к электричеству подключены все потребители распределительной сети RED Nord (северные районы. — Ред.) и более 90% потребителей распределительной сети Premier Energy Distribution (центр и юг. — Ред.). В ближайшие несколько часов подключатся все потребители», — написал Спыну в Telegram-канале.

Он также поблагодарил всех, кто восстанавливал работу электросетей.

Ранее в этот день часть районов Молдавии вместе с Кишиневом остались без электроэнергии. Как заявил вице-премьер страны Андрей Спыну, массовые отключения электроэнергии наблюдаются из-за ситуации с энергетической системой Украины. Тогда же сообщалось о перебоях со светом в Приднестровье.

В этот же день взрывы прогремели в Киеве, а также в Николаевской, Полтавской, Винницкой, Львовской и других областях Украины. По всей стране наблюдаются перебои с электроснабжением и подачей воды. Так, Одесская область полностью оказалась обесточена, жители Львова тоже остались без электричества. Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС.

Тогда же президент Молдавии Майя Санду упрекнула Россию в том, что она оставила республику без света после ударов по объектам энергосистемы Украины. По ее словам, экстренные службы страны работают над устранением технических неполадок в энергоснабжении.

Кроме того, посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД республики из-за частичного отключения электроэнергии в стране.

До этого, 15 ноября, энергоснабжение Молдавии было приостановлено из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи Исакча – Вулканешты – Молдавская ГРЭС на фоне ракетных ударов по Украине.

Тогда Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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