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Европарламент принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма

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Европарламент (ЕП) принял решение внести Россию в перечень стран – спонсоров терроризма. По окончании пленарного заседания в среду, 23 ноября, на официальном сайте органа был опубликован соответствующий пресс-релиз.

Резолюционная ситуация: зачем евродепутаты признали РФ «спонсором терроризма»
И как Москва отреагировала на результаты голосования в Европарламенте

«Резолюцию одобрили 494 участника голосования, 58 высказались против, еще 44 воздержались», — говорится в сообщении.

Таким образом, ЕП охарактеризовал деятельность российских ВС на Украине как противоречащую нормам международного и гуманитарного права. В принятой резолюции содержится обращение к Совету ЕС с призывом расширить список лиц, подпадающих под действие санкций. Кроме того, от Брюсселя потребовали ускорить работу над девятым пакетом антироссийских ограничений.

В частности, среди рекомендаций — «немедленное и полное эмбарго на импорт из Евросоюза (ЕС) российского ископаемого топлива и урана, а также полный отказ от газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Между тем депутат ЕП от Словакии Милан Угрик раскритиковал западных коллег за «неумение слушать» и поинтересовался, почему всё внимание приковано к действиям РФ, тогда как другие, не менее значимые события — например, диверсия на« Северном потоке» — игнорируются.

В свою очередь, российская сторона также сочла данный шаг Европарламента неоправданным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила признать ЕП «спонсором идиотизма».

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев высказал мнение о том, что резолюция была принята с целью отвлечь внимание от взрывов на «Северном потоке» и массового убийства российских военнопленных. Кроме того, он назвал документ «ни к чему не обязывающим».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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