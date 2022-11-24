Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и Пашинян начали двустороннюю встречу в Ереване
Мир
На Украине предложили наказывать за публикацию данных о повреждениях инфраструктуры
Мир
Токаев выступил за совместный поиск путей урегулирования конфликта на Украине
Мир
Politico узнала о тревоге властей США из-за полетов китайских дронов над Вашингтоном
Мир
Песков оценил роль ОДКБ в урегулировании конфликта Баку и Еревана
Мир
Польша попросила ФРГ отправить обещанные Варшаве системы ПРО Киеву
Мир
Пашинян отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ
Мир
Песков призвал не слушать негативно высказывающихся о Казахстане политологов
Спорт
Сборная Испании обыграла Коста-Рику со счетом 7:0 на ЧМ-2022
Мир
Кличко сообщил об отсутствии воды и света у 80% жителей Киева
Мир
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Мир
В МАГАТЭ сообщили о проблемах с внешним энергоснабжением ЗАЭС
Сюжет:

МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России сообщило о новых героических поступках солдат Вооруженных сил (ВС) РФ, которые ежедневно рискуют жизнью, успешно выполняя поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

С машиной боевой: как под Артемовском действует артиллерия «группы Вагнера»
Корреспондент «Известий» побывал на позициях бойцов подразделения

Старший лейтенант Алексей Евстафьев, рассказали в оборонном ведомстве, при выполнении задачи по обеспечению связью подразделений ВС РФ, ведущих наступление на позиции украинских националистов, обнаружил диверсионную группу украинских националистов. Противник готовился атаковать колонну российской бронетехники.

Не растерявшись в сложной обстановке, старший лейтенант со своим взводом открыли огонь по боевикам. В результате в ходе боя были уничтожены расчет ПТУР и до 20 националистов. Планы боевиков были нарушены, а мужественные и профессиональные действия Алексея Евстафьева обеспечили выход бронетехники в заданный район без потерь.

Подразделение под командованием капитана Олега Смирнова, продолжили в ведомстве, действовало в составе батальонно-тактической группы, выполняя задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных националистических формирований. Смирнов выявил на подступах к населенному пункту опорный пункт украинских националистов.

Капитан смог грамотно организовать систему ведения огня с учетом рельефа местности, после чего вместе с подчиненными атаковал позиции украинских радикалов. В ходе боя подразделение под командованием Смирнова уничтожило четыре минометных расчета и до 30 националистов.

Также в Минобороны рассказали о начальнике связи батальонно-тактической группы капитане Расиме Агасиеве, который при выполнении боевого задания спас своего раненого сослуживца, а также сделал всё для того, чтобы не допустить потерь среди личного состава.

Уточняется, что группа связистов во главе с Агасиевым выдвинулась для установки ретранслятора. Националисты открыли по группе массированный огонь. В результате обстрела один российский военнослужащий получил осколочное ранение и не мог самостоятельно выйти из зоны огневого поражения.

Капитан Расим Агасиев оттащил в укрытие раненного военного, а сам продолжил монтаж оборудования под непрекращающимся огнем противника.

Ранее, 23 ноября, российские войска сорвали попытку противника перейти в атаку на купянском направлении в районе населенного пункта Новоселовское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что войска ВС РФ подавив наступление огнем артиллерии и ударами тяжелых огнеметных систем, уничтожили более 30 боевиков, два автомобиля и один миномет.

Кроме того, в этот день в Минобороны рассказали, что за прошедшие сутки российские войска уничтожили более 60 украинских боевиков на донецком направлении. На южнодонецком направлении была отражена атака украинских боевиков в районе населенного пункта Павловка, добавили там.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022