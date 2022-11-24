МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России сообщило о новых героических поступках солдат Вооруженных сил (ВС) РФ, которые ежедневно рискуют жизнью, успешно выполняя поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Старший лейтенант Алексей Евстафьев, рассказали в оборонном ведомстве, при выполнении задачи по обеспечению связью подразделений ВС РФ, ведущих наступление на позиции украинских националистов, обнаружил диверсионную группу украинских националистов. Противник готовился атаковать колонну российской бронетехники.

Не растерявшись в сложной обстановке, старший лейтенант со своим взводом открыли огонь по боевикам. В результате в ходе боя были уничтожены расчет ПТУР и до 20 националистов. Планы боевиков были нарушены, а мужественные и профессиональные действия Алексея Евстафьева обеспечили выход бронетехники в заданный район без потерь.

Подразделение под командованием капитана Олега Смирнова, продолжили в ведомстве, действовало в составе батальонно-тактической группы, выполняя задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных националистических формирований. Смирнов выявил на подступах к населенному пункту опорный пункт украинских националистов.

Капитан смог грамотно организовать систему ведения огня с учетом рельефа местности, после чего вместе с подчиненными атаковал позиции украинских радикалов. В ходе боя подразделение под командованием Смирнова уничтожило четыре минометных расчета и до 30 националистов.

Также в Минобороны рассказали о начальнике связи батальонно-тактической группы капитане Расиме Агасиеве, который при выполнении боевого задания спас своего раненого сослуживца, а также сделал всё для того, чтобы не допустить потерь среди личного состава.

Уточняется, что группа связистов во главе с Агасиевым выдвинулась для установки ретранслятора. Националисты открыли по группе массированный огонь. В результате обстрела один российский военнослужащий получил осколочное ранение и не мог самостоятельно выйти из зоны огневого поражения.

Капитан Расим Агасиев оттащил в укрытие раненного военного, а сам продолжил монтаж оборудования под непрекращающимся огнем противника.

Ранее, 23 ноября, российские войска сорвали попытку противника перейти в атаку на купянском направлении в районе населенного пункта Новоселовское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что войска ВС РФ подавив наступление огнем артиллерии и ударами тяжелых огнеметных систем, уничтожили более 30 боевиков, два автомобиля и один миномет.

Кроме того, в этот день в Минобороны рассказали, что за прошедшие сутки российские войска уничтожили более 60 украинских боевиков на донецком направлении. На южнодонецком направлении была отражена атака украинских боевиков в районе населенного пункта Павловка, добавили там.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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