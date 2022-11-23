Рейсовый автобус загорелся на Киевском шоссе в Москве. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили в столичном главке МЧС России.

Отмечается, что возгорание произошло на 26-м км Киевского шоссе. По данным МЧС, пожар был ликвидирован в 21:31. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в этот день сообщалось, что семь человек пострадали в ДТП с такси и автобусом в Ростовской области. Авария произошла из-за того, что водитель Renault Logan выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Ford Transit.