Срочное заседание Совбеза ООН по Украине с участием Зеленского пройдет 24 ноября

Члены совета безопасности (СБ) ООН обсудят украинский кризис в рамках срочного заседания. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский.

Встреча начнется в 16:00 по Нью-Йорку 23 ноября (00:00 24 ноября по Москве).

Предполагается, что на заседании в видеоформате выступит президент Украины Владимир Зеленский. По мнению Полянского, это является нарушением правил процедуры Совбеза.

«Киевский режим сделал прекрасный подарок западникам перед Днем Благодарения», — заключил российский представитель.

Он также уточнил, что Украина обратилась в СБ ООН на фоне ударов ВС России по инфраструктуре страны.

23 ноября на всей украинской территории была объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве, Винницкой и Львовской областях, в Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области. В отдельных регионах наблюдаются перебои с электроснабжением. Так, вся Киевская область осталась без электричества, с аналогичными проблемами столкнулось население Одесской области и Львова.

Также все атомные электростанции (АЭС) Украины и большинство тепловых и гидроэлектростанций (ТЭС и ГЭС) были временно обесточены.

Российские войска наносят массированные удары по украинским объектам инфраструктуры с 10 октября. По словам главы государства Владимира Путина, данная мера стала ответом на террористические действия киевского режима. В частности, речь идет о теракте на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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