Песков раскрыл детали поиска виновных в расстреле российских военных

Для поиска виновных в расстреле российский военнопленных на Украине не требуются дополнительные поручения президента России. Об этом заявил в среду, 23 ноября, представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Здесь не нужны никакие поручения, все наши компетентные органы прекрасно осознают необходимость поиска виновных в этом преступлении и предании их суду, предании правосудию. Здесь не нужны какие-то специальные поручения», — сказал он.

Ранее, 21 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва сама займется поисками украинских военных, убивших российских пленных. Он также добавил, что Россия готова к международному расследованию преступления, если оно будет эффективно.

12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Уточнялось, что инцидент произошел в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР).

Тогда же в Минобороны РФ подтвердили, что украинские боевики преднамеренно убили более десяти попавших в плен российских военнослужащих, выстрелив каждому в голову. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту расстрела пленных российских военнослужащих. Сейчас, как добавили в ведомстве, принимаются меры к идентификации лиц, снявших видео.

Позже, 22 ноября, стало известно, что генеральная прокуратура Украины начала расследование против расстрелянных российских военнопленных.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала преступными и аморальными уголовные дела, возбужденные генпрокуратурой Украины против расстрелянных украинскими боевиками российских военнопленных.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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