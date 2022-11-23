Пашинян сообщил о росте экспорта из Армении в РФ на 80%

Экспорт из Армении в Россию увеличился на 80% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в среду, 23 ноября.

«Наши двухсторонние экономические отношения развиваются большими темпами. Я заметил, что в этом году экспорт из Армении в Россию вырос на 80%», — сказал он в ходе двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Ереване.

По словам Пашиняна, отчасти эти изменения связаны с перестановками в международной логистике. Тем не менее, подчеркнул он, данный прецедент создает новые возможности для экономического сотрудничества.

Российский лидер, в свою очередь, отметил рост товарооборота между странами: на 12% в прошлом году и на 67% за девять месяцев текущего года.

«Это будет хорошим вкладом в копилку и на будущее. Здесь у нас нет сомнений», — заключил Путин.

Ранее, 29 октября, агентство Bloomberg указало на резкий рост импорта бытовой техники и электроприборов из стран Евросоюза (ЕС) в Армению и Казахстан. Предполагается, что эти товары впоследствии перепродаются в Россию.