Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и Пашинян начали двустороннюю встречу в Ереване
Мир
На Украине предложили наказывать за публикацию данных о повреждениях инфраструктуры
Мир
Токаев выступил за совместный поиск путей урегулирования конфликта на Украине
Мир
Politico узнала о тревоге властей США из-за полетов китайских дронов над Вашингтоном
Мир
Песков оценил роль ОДКБ в урегулировании конфликта Баку и Еревана
Мир
Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине
Мир
Пашинян отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ
Мир
Песков призвал не слушать негативно высказывающихся о Казахстане политологов
Спорт
Сборная Испании обыграла Коста-Рику со счетом 7:0 на ЧМ-2022
Мир
Кличко сообщил об отсутствии воды и света у 80% жителей Киева
Мир
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Спорт
Сборная Японии выиграла в матче с Германией на ЧМ-2022
Сюжет:

Песков отрицательно ответил на вопрос о переговорах РФ и США по Украине

0
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 ноября отрицательно ответил на вопрос о переговорах России и США по Украине.

Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
И насколько эффективным сейчас может быть международное посредничество

«Не значит», — сказал он, отвечая на вопрос, означают ли слова генерала армии США Марка Милли о возможности мирных переговоров с Украиной зимой, что сейчас идут переговоры с США по этому поводу.

Соответствующее заявление Милли сделал 10 ноября. Как сообщает CNN, тогда он отметил, что при стабилизации линий фронта на Украине может появиться окно возможностей для переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, это может произойти зимой.

В тот же день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не оказывает давления на Киев относительно переговоров с РФ, а лишь консультирует украинские власти на партнерских условиях. Он заявил, что США помогают Украине поставить себя в наилучшую позицию на поле боя.

Позже, 18 ноября, Песков заявил, что разговор с Западом мог бы стать укрепляющим элементом общения с Украиной, так как поступающие Киев выполняет поступающие оттуда приказы. Кроме того, по словам пресс-секретаря президента РФ, предыдущий опыт общения с Киевом показывает, что без разговоров с Западом позиция Украины весьма изменчива.

Россия не раз отмечала свою открытость к диалогу с Киевом, который сам же отказался от переговоров, закрепив отказ законодательно.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022