Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 ноября отрицательно ответил на вопрос о переговорах России и США по Украине.

«Не значит», — сказал он, отвечая на вопрос, означают ли слова генерала армии США Марка Милли о возможности мирных переговоров с Украиной зимой, что сейчас идут переговоры с США по этому поводу.

Соответствующее заявление Милли сделал 10 ноября. Как сообщает CNN, тогда он отметил, что при стабилизации линий фронта на Украине может появиться окно возможностей для переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, это может произойти зимой.

В тот же день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не оказывает давления на Киев относительно переговоров с РФ, а лишь консультирует украинские власти на партнерских условиях. Он заявил, что США помогают Украине поставить себя в наилучшую позицию на поле боя.

Позже, 18 ноября, Песков заявил, что разговор с Западом мог бы стать укрепляющим элементом общения с Украиной, так как поступающие Киев выполняет поступающие оттуда приказы. Кроме того, по словам пресс-секретаря президента РФ, предыдущий опыт общения с Киевом показывает, что без разговоров с Западом позиция Украины весьма изменчива.

Россия не раз отмечала свою открытость к диалогу с Киевом, который сам же отказался от переговоров, закрепив отказ законодательно.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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