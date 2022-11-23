Песков заявил об отсутствии договоренностей о разговоре Путина с Макроном

Планов о разговоре президента РФ Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном пока нет. Об этом 23 ноября заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в этот день Макрон заявил, что рассчитывает на прямые контакты с Путиным в ближайшие дни. Он добавил, что намерен обсудить в первую очередь вопросы, связанные с атомной энергетикой и Запорожской АЭС.

До этого, 18 ноября, французский лидер выразил надежду на возвращение Киева за стол переговоров с Москвой. Он отметил, что в них также должно участвовать международное сообщество.

27 октября Путин заявил о потере доверия после обнародования его телефонного разговора с Макроном. Российский лидер напомнил о необходимости соблюдать формат общения глав государств.

Еще летом, 3 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов России и Франции. Это, по ее словам, характеризует подходы Франции к дипломатии.

Она рассказала, что один из телефонных разговоров Макрона и Путина записывала «журналистская камера» в Париже. После этого кадры их телефонного разговора были показаны в документальном фильме французского режиссера Ги Лагаша «Президент, Европа и война».

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