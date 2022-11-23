Европарламент принял резолюцию о признании России страной — спонсором терроризма

Европарламент (ЕП) принял резолюцию о признании России страной — спонсором терроризма и включил ее в соответствующий список. Резолюция была принята в ходе голосования членов ЕП. Документ опубликован на официальном сайте органа 23 ноября.

Резолюцию поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, еще 44 воздержались.

В документе Европарламент охарактеризовал действия РФ на Украине как «акты террора против украинского населения».

Принятая резолюция призывает Совет ЕС расширить список лиц, подпадающих под действие санкций. Кроме того, депутаты призвали Брюссель ввести в действие новый, девятый санкционный пакет против РФ.

Среди рекомендаций, перечисленных в документе, также «немедленное и полное эмбарго на импорт из ЕС российского ископаемого топлива и урана, а также полный отказ от газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

На принятие документа уже отреагировали в России. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма».

В свою очередь депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что это решение было принято для отвлечения внимания от расследования взрывов на «Северном потоке» и массового убийства российских военнопленных. Он подчеркнул, что это абсолютно не обязывающая ни к чему резолюция.

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с «Известиям» отметил, что Европарламент в своих решениях руководствуется не объективными фактами, а русофобией.

В октябре депутаты парламента Эстонии признали Россию «государством — спонсором терроризма», а также призывали международное сообщество принять аналогичные декларации. В августе «страной — спонсором терроризма» Россию признал сейм Латвии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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