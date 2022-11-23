В Великобритании не планируют отказываться от диалога с Россией

Великобритания не отказывается полностью от диалога с Россией, но отношения между странами не могут вернуться на прежний уровень на фоне проведения РФ специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в среду, 23 ноября, заявила корреспонденту ТАСС представитель премьер-министра страны.

Она отметила наличие контактов между РФ и Британией, напомнив о недавно состоявшемся диалоге российского и британского министров обороны Сергея Шойгу и Бена Уоллеса.

«Мы поддерживаем диалог с Россией. Министр обороны Уоллес недавно разговаривал со своим российским коллегой. На саммите G20 премьер-министр Риши Сунак высказал недовольство министру иностранных дел России [Сергею] Лаврову. Мы считаем, что Россия должна покинуть украинскую территорию», — сказала представитель канцелярии.

Она также прокомментировала возможность проведения переговоров между Москвой и Киевом о мире, отметив, что правительство Объединенного Королевства не станет оказывать давление на власти Украины в этом вопросе.

«Решение об участии в переговорном процессе власти Украины как суверенного государства должны самостоятельно принимать», — заявила она.

Ранее в тот же день сообщалось, что Великобритания передаст Киеву новый пакет военной помощи, в который войдут три транспортных вертолета Sea King. Также в пакет помощи включены 10 тыс. артиллерийских снарядов.

19 ноября премьер-министр Великобритании рассказал во время поездки в Киев, что военная помощь Украине в 2022 году обошлась в £2,3 млрд ($2,74 млрд). По данным Bloomberg, в следующем году Британия намерена выделить примерно такое же финансирование.

В середине октября стало известно, что Великобритания поставит Украине ракеты средней дальности AIM-120 (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM) для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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