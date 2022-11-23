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Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
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Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Гражданка России умерла в Южной Корее после того, как сделала пластическую операцию по подтяжке лица в одной из профильных клиник в районе Каннам в центре Сеула. Об этом в среду, 23 ноября, сообщило агентство News1, ссылаясь на данные полиции.

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Для того чтобы установить обстоятельства случившегося, полиция намерена подать заявление на проведение процедуры вскрытия.

«Будут расследованы действия сотрудников больницы, в том числе оперировавшего хирурга, анестезиолога и медсестер», — заявили правоохранители.

Россиянке было более 40 лет. Указано, что операция ей была проведена 21 ноября и женщина восстанавливалась после процедур, однако в какой-то момент ее состояние стало критическим. Гражданку России попытались доставить в другую больницу, однако пациентка погибла.

Ранее сообщалось, что в Москве 8 ноября во время пластической операции скончался 22-летний мужчина. Молодому человеку в клинике на Щукинской улице проводили операцию носовой перегородки и носовых раковин, которая продолжалась 1 час 10 минут. После окончания операции у мужчины остановилось сердце. Известно, что пациент весил около 150 кг при росте 180 см. Перед операцией риск тромбоэмболии был оценен как низкий.

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