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Главы МИД ОДКБ осудили решение Польши не допустить делегацию Лаврова на СМИД ОБСЕ

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Министры иностранных дел стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли заявление, в котором выразили несогласие с решением Варшавы не допустить делегацию министра иностранных дел России Сергея Лаврова на СМИД ОБСЕ. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в среду, 23 ноября.

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«Сегодня принято заявление министров иностранных дел наших государств, касающееся действий ОБСЕ. Все вы знаете о том беспрецедентном случае, который произошел недавно, и в этом заявлении выражается коллективное несогласие наших министров иностранных дел с решением действующего председателя ОБСЕ, Польши, сделавшим невозможным участие делегации министра иностранных дел РФ и в 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ», — сказал Зась.

16 ноября первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Владимир Джабаров заявил, что российским парламентариям отказано в визах для участия в сессии Парламентской ассамблеи. По словам сенатора, в документе утверждается, что допуск российских парламентариев к осенней сессии в Варшаве нарушил бы принцип солидарности с Украиной.

Позже в этот день в МИД Польши подтвердили информацию об этом.

Комментируя данный инцидент, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безумием недопуск Лаврова на заседание СМИД ОБСЕ. По ее мнению, причиной отказа стало то, что мнение России по ключевым вопросам безопасности не совпадает с позицией коллективного Запада. Она также добавила, что Польша старается сделать всё для того, чтобы не допустить какого-либо диалога с РФ.

В Кремле назвали решение головной болью для самой ОБСЕ. Там заявили, что это решение вряд ли может доставить дискомфорт Москве.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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