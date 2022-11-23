Сборная Германии проиграла японцам в матче группового этапа ЧМ-2022 по футболу

Сборная Германии 23 ноября не смогла выиграть у команды Японии в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира (ЧМ) по футболу в Катаре в группе Е.

Японская команда победила немецких футболистов со счетом 2:1. В составе команды Ханса-Дитера Флика мяч забил Илкай Гюндоган (на 33-й минуте с пенальти). А у японцев голы забили Рицу Доан (75) и Такума Асано (83).

В то же время немецкая сборная установила рекорд чемпионатов мира, отдав в первом тайме 422 точные передачи.

В свою очередь сборная Японии сейчас стартовала с победы на ЧМ-2022 и лидирует в группе E, а Германия пока идет последней, занимая четвертую строчку. Второй матч первого тура в группе Е пройдет также в среду, в нем встретятся команды Испании и Коста-Рики.

Ранее в среду сообщалось, что сборные Марокко и Хорватии сыграли вничью в матче первого тура группового этапа ЧМ. А сборная Франции разгромила команду Австралии. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Тогда же стало известно, что врачи диагностировали перелом челюсти у защитника сборной Саудовской Аравии Яссера Аль-Шахрани, потерявшего сознание на поле при столкновении с игроком из своей команды. Сборные Саудовской Аравии и Аргентины встретились на поле 22 ноября в ходе матча первого тура группового этапа ЧМ по футболу.

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре. Церемония открытия состязаний состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.