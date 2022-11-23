Гендиректора сгоревшего цветочного склада в Москве отправили под домашний арест

Дорогомиловский суд Москвы избрал 23 ноября меру пресечения генеральному директору ООО «Ново Флоре» Антону Мачелюку, на цветочном складе которого произошел унесший семь жизней пожар. Обвиняемый отправлен под домашний арест до 20 января, передает корреспондент «Известий» из зала суда.

Также суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела, специалисту по пожарной безопасности цветочного склада Владимиру Коновалову. Его арестовали на два месяца.

О задержании Коновалова и Мачелюка по делу о пожаре сообщалось накануне. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Пожар возник днем 20 ноября на двухэтажном кирпичном цветочном складе на Комсомольской площади. Потушить пламя удалось только спустя девять часов. В 22:03 пожарные ликвидировали открытое горение. В 23:55 пожар был полностью ликвидирован.

В результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами на площади 700 кв. м. Из-под завалов спасатели извлекли тела семерых погибших.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Неисправность электропроводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами рассматриваются следствием как одни из основных причин пожара.

Известно, что специалисты МЧС во время последней совместной проверки с представителями прокуратуры в 2019 году выявили более 20 нарушений пожарной безопасности на цветочном складе.