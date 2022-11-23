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Срочное заседание СБ ООН по Украине назначено на 24 ноября

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Срочное заседание СБ ООН по Украине назначено на 16.00 по Нью-Йорку 23 ноября (00:00 24 ноября по мск.) Об этом в среду заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Выступающим по видеосвязи заявлен президент Украины Владимир Зеленский, что, по словам Полянского, является нарушением правил процедуры СБ.

«Киевский режим сделал прекрасный подарок западникам перед Днем Благодарения. Он отмечается в США завтра, плавно перетекает в послезавтра и затем в уикенд и традиционно предполагает выезды к родным и «мини-отпуска», начинающиеся обычно уже сегодня во второй половине дня», — написал первый зампостпреда РФ при ООН в своем Telegram-канале.

Полянский подчеркнул, что Украина запросила срочное заседание СБ ООН после сегодняшних ударов РФ по инфраструктуре страны.

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