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В Кривом Роге ввели в действие экстренный план при блэкауте

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Фото: REUTERS/ VALENTYN OGIRENKO
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В Кривом Роге Днепропетровской области Украины введен в действие разработанный план на случай блэкаута — отсутствия электроснабжения. Об этом сообщил 23 ноября мэр города Александр Вилкул.

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«Введен в действие план работы при полном отсутствии электроэнергии», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Вилкул рассказал, что сейчас социальные объекты (больницы, малые котельные) подключают к генераторам. На это же питание власти города переводят и другие объекты, которые могут на них работать.

«Большие котельные, питающиеся от высоковольтных линий, на генераторах работать не могут», — отметил мэр.

В среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в разных областях страны. Наблюдаются перебои с электроснабжением и подачей воды. Одесская и Киевская области полностью оказались обесточены.

22 ноября глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что все украинские операторы критической инфраструктуры и органы власти проинформированы, что делать в случае масштабного отключения электроэнергии. Он отмечал, что вероятность блэкаута зависит от характера и масштаба нанесенных энергосистеме повреждений во время ракетной атаки.

В тот же день он сообщил, что на Украине почти не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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