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Песков призвал не слушать негативно высказывающихся о Казахстане политологов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не слушать допускающих «крайне неловкие» высказывания политологов о Казахстане. Он указал, что они не выражают официальную позицию Москвы.

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«Эти политологи никоим образом не отображают официальную линию правительства, не отображают официальную линию Кремля», — сказал он в эфире казахстанского телеканала «Хабар 24».

Песков также добавил, что в России политологов, допускающих «крайне неловкие» высказывания в отношении Казахстана, не меньше, чем политологов в Казахстане, весьма критически относящихся к России.

«Но это не значит, что это может и должно бросать тень на наши двусторонние отношения», — указал представитель Кремля.

В среду замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко потребовал от России отреагировать на отрицательные высказывания российских экспертов и политиков в адрес их страны.

Так они отреагировали на высказывание одного политолога, выступившего в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», который назвал Казахстан «следующей проблемой». По его мнению, там «тоже могут начаться нацистские процессы», как на Украине.

21 ноября Песков назвал Казахстан важным партнером и союзником. Он указал, что развитие этой страны находится в интересах как казахстанцев, так и россиян.

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