Двум полякам грозит тюрьма за повреждение памятника при строительстве бункера

В Польше двое мужчин хотели построить бункер, однако при раскопках повредили средневековый памятник. Теперь им грозит до двух лет лишения свободы, сообщает 23 ноября радиостанция RMF FM.

Фигурантами дела стали жители Польши 27 и 25 лет. Поврежденный археологический памятник находится в Кремпе Кашубской — городе с населением в несколько сотен человек, расположенном между Лемборком и Лембой.

По данным полиции, на месте происшествия была раскопана часть вала городища, относящегося к периоду раннего Средневековья и представляющего собой наземный археологический объект, внесенный в реестр памятников.

Следствие полагает, что мужчины, вероятнее всего, нанесли непоправимый ущерб памятнику.

«Мужчины, вероятно, не зная, что они находятся на исторической территории, произвольно вырыли на валу городища траншею глубиной около 2 м», — пояснила радиостанции представитель местной полиции Марта Шалковская.

Она добавила, что свое желание построить бункер мужчины объяснили страхом вооруженного конфликта из-за текущей ситуации в мире.

В скором времени им предъявят обвинения в непредумышленном уничтожении памятника. Шалковская добавила, что суд вместо лишения свободы может назначить мужчинам штраф в пользу Национального фонда охраны памятников.

В начале октября каменные статуи-монолиты моаи пострадали из-за лесного пожара на острове Пасхе в Чили. Огонь в секторе вулкана Рано-Рараку Национального парка Рапа-Нуи уничтожил почти 60 га территории.

Отмечалось, что состав породы, из которой выполнены статуи, подвержен влиянию высоких температур. Из-за этого в статуях могли образоваться трещины, нарушающие их целостность.