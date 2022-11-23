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Суд арестовал специалиста по пожарной безопасности сгоревшего в Москве склада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Суд в Москве арестовал на два месяца Владимира Коновалова — специалиста по пожарной безопасности цветочного склада, сгоревшего в центре столицы. Об этом 23 ноября сообщил корреспондент «Известий».

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Сообщается, что мужчина успел проработать в ООО «Нова Флоре», которое арендовало сгоревший склад, только два месяца. Сегодня суд арестовал его на месяц и 30 суток.

О задержании Коновалова, а также учредителя и экс-гендиректора ООО «Ново Флоре» Антона Мачелюка сообщалось накануне, 22 ноября. Их задержали по уголовному дело о пожаре в здании склада вблизи Ленинградского вокзала в Москве, при котором погибли семеро человек.

23 ноября Мачелюку было предъявлено обвинение по уголовному делу.

Пожар возник днем 20 ноября в двухэтажном кирпичном цветочном складе на Комсомольской площади. Потушить пламя удалось только спустя девять часов. В результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами на площади 700 кв. м.

Кроме того, при пожаре на цветочном складе от огня пострадал еще один склад, принадлежащий отделу МВД России.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

22 ноября в экстренных службах сообщили, что причиной пожара на складе могли стать нарушения при проведении сварочных работ.

Накануне в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что неисправность электропроводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами рассматриваются как одни из основных причин пожара.

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