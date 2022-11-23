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Минобороны сообщило о возвращении 35 российских военных из украинского плена

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Из украинского плена вернулись еще 35 российских военных. Об этом 23 ноября заявили в Минобороны РФ.

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Там подчеркнули, что вернуть российских военнослужащих удалось в результате переговорного процесса. В плену им грозила смертельная опасность, указали в Минобороны.

Освобожденные отправятся на самолете в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, в свою очередь, сообщил о возвращении домой 35 украинских военных и одного гражданского.

Об этом обмене ранее в этот день сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его информации, четверо российских освобожденных — военные из ДНР, еще двое — из Луганской Народной Республики.

Ранее, 10 ноября, из украинского плена вернулись 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР. По словам врио главы региона Леонида Пасечника, при нахождении в неволе их били.

До этого, 3 ноября, состоялся обмен пленными по формуле «107 на 107».

29 октября Пушилин рассказал об обмене с украинской стороной пленными по формуле «50 на 50».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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