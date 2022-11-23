Европарламент принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма

Европарламент принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа Евросоюза.

Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, еще 44 воздержались.

В резолюции Европарламент охарактеризовал действия РФ на Украине как «акты террора против украинского населения».

По мнению депутатов, «разрушение гражданской инфраструктуры и другие серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права приравниваются к актам террора против украинского населения и представляют собой военные преступления».

Помимо этого, Европарламент призвал Совет ЕС «включить «Группу Вагнера» и 141-й специальный моторизованный полк, также известный как «кадыровский», <…> в список ЕС для лиц, групп и организаций, причастных к террористическим актам».

Кроме того, депутаты призвали Брюссель ввести в действие новый, девятый санкционный пакет против РФ.

При этом прямых юридических последствий для ЕС резолюция не несет.

На принятие документа уже отреагировали в России. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма».

В свою очередь депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что это решение было принято для отвлечения внимания от расследования взрывов на «Северном потоке» и массового убийства российских военнопленных. Он подчеркнул, что это абсолютно не обязывающая ни к чему резолюция.

Ранее, в августе, сообщалось, что США опасаются признания России спонсором терроризма. Госдеп тайно предупредил конгресс о возможных последствиях.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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