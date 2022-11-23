СК попросил отпустить из СИЗО экс-руководителя аппарата главы МЧС Сойникова

Пресненский суд Москвы рассматривает ходатайство Следственного комитета (СК) о смягчении меры пресечения экс-руководителю аппарата главы МЧС России Вадиму Сойникову, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС 23 ноября сообщили в суде.

В августе Сойников был задержан, а вскоре арестован, позднее ему продлевался срок ареста до 1 февраля 2023 года.

Он обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия»).

По сведениям адвоката, Сойникова обвиняют в том, что он организовал проведение демонтажных работ физкультурного комплекса, которые так и не были выполнены. Ущерб составляет 17 млн рублей.