Американист оценил шансы Канье Уэста стать президентом США

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст не имеет шансов стать президентом США. Об этом 23 ноября «Известиям» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее в этот день Уэст сообщил, что встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида и обсудил с ним намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на выборах 2024 года.

Дудаков напомнил, что Уэст уже выдвигался на пост главы государства в 2020 году, тогда он зарегистрировал свою кандидатуру в 12 штатах, но получил маленький процент голосов, «буквально несколько десятков тысяч».

«Возможно, он снова устроит такое формальное выдвижение в президенты в некоторых штатах, но, конечно, это будет в первую очередь пиар. Никакой реальной возможности избраться у него нет. Сложно охарактеризовать его платформу, но она с уклоном в религиозность. Учитывая, что он ушел в религию, критикует аборты и так далее. Но безусловно, никаких реальных шансов избраться у него нет, это попытка напомнить о себе, может быть отчасти распропагандировать свои ценности и убеждения», — сказал эксперт.

О том, что Уэст намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США, стало известно 21 ноября. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на опубликованное в Сети видео с певцом.

На прошлых выборах президента США в 2020 году Уэст подавал документы для регистрации кандидатом в штатах Кентукки и Миссисипи. При этом артист заявлял, что не сможет победить на ноябрьских выборах. В день выборов Уэст сообщил, что проголосовал за человека, которому больше всего доверяет, то есть за себя.

Позже рэпер признал свое поражение на выборах главы Белого дома и допустил участие в гонке в следующий раз, в 2024 году.