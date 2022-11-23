Эксперты связали нападения волков в Псковской области с вспышкой АЧС

Эксперты объяснили, с чем связано увеличение случаев нападения волков на людей в Псковской области. Причина — во вспышке африканской чумы свиней (АЧС) среди кабанов.

Замглавы регионального комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов рассказал Псковскому агентству информации, что из-за заболевания популяция кабанов, основного источника пропитания волков, сократилась.

По данным эксперта, популяция волков в Псковской области не превышает норму. Она составляет порядка 250 особей. В некоторых районах в профилактических целях проводится отстрел хищников.

В понедельник, 21 ноября, волки загрызли собаку в деревне Лопатино Пушкиногорского района области. На прошлой неделе волк утащил двух собак в деревне Кошкино. До этого волк напал на домашнюю собаку в деревне Верхолино Псковского района. Жители Усвятского района также видели этих хищников.