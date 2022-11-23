Тело 22-летнего мужчины с травмами головы обнаружено в квартире в Москве
На северо-востоке Москвы в квартире обнаружили тело мужчины с травмами головы. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Тело 22-летнего мужчины с травмами в области головы обнаружили в квартире дома в районе Бибирево. По факту происшествия проводится проверка.
20 ноября на западе Москвы сотрудники полиции обнаружили тело 42-летней женщины со следами побоев. Также в квартире находился сожитель погибшей, который вел себя агрессивно.